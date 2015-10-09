В "Манчестер Сити" объявили об уходе любимчика Гвардиолы

Полузащитник сборной Португалии и капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет английский клуб по окончании сезона — информацию подтвердил тренерский штаб команды, передают Vesti.kz.
Подтверждение ухода
Ассистент главного тренера "горожан" Хосеп Линдерс подтвердил, что португальский хавбек не станет продлевать контракт и уйдёт из команды летом.
"Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких игроков не существует. Надеюсь, он хорошо проведёт последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", — цитирует слова Линдерса Sky Sports.
Отметим, что Силва на протяжении многих лет оставался одним из ключевых и наиболее доверенных игроков главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.
Путь и достижения
Бернарду Силва является воспитанником лиссабонской "Бенфики". В "Манчестер Сити" он перебрался в 2017 году из "Монако" за 50 миллионов евро.
За годы в составе английского клуба португалец стал одной из ключевых фигур команды и собрал внушительную коллекцию трофеев:
- шесть титулов чемпиона английской премьер-лиги
- три Суперкубка Англии
- пять Кубков английской лиги
- два Кубка Англии
- победа в Лиге чемпионов
- победа на клубном чемпионате мира
- В 2019 году он был признан лучшим игроком "Манчестер Сити" по итогам сезона.
Статистика текущего сезона
В текущем сезоне 31-летний полузащитник провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
