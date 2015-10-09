Англия
Вчера 09:18
 

В "Манчестер Сити" объявили об уходе любимчика Гвардиолы

В "Манчестер Сити" объявили об уходе любимчика Гвардиолы Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Полузащитник сборной Португалии и капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва покинет английский клуб по окончании сезона — информацию подтвердил тренерский штаб команды, передают Vesti.kz.

Подтверждение ухода

Ассистент главного тренера "горожан" Хосеп Линдерс подтвердил, что португальский хавбек не станет продлевать контракт и уйдёт из команды летом.

"Капитан уникален, и его нельзя заменить другим игроком, поскольку таких игроков не существует. Надеюсь, он хорошо проведёт последние месяцы, это всего шесть недель, и он достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания", — цитирует слова Линдерса Sky Sports.

Отметим, что Силва на протяжении многих лет оставался одним из ключевых и наиболее доверенных игроков главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.

Путь и достижения

Бернарду Силва является воспитанником лиссабонской "Бенфики". В "Манчестер Сити" он перебрался в 2017 году из "Монако" за 50 миллионов евро.


За годы в составе английского клуба португалец стал одной из ключевых фигур команды и собрал внушительную коллекцию трофеев:

  • шесть титулов чемпиона английской премьер-лиги
  • три Суперкубка Англии
  • пять Кубков английской лиги
  • два Кубка Англии
  • победа в Лиге чемпионов
  • победа на клубном чемпионате мира
  • В 2019 году он был признан лучшим игроком "Манчестер Сити" по итогам сезона.

Статистика текущего сезона

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

