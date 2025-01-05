Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу Трента Александера-Арнольда и о том, как сказать "нет" его переходу в "Реал", передают Vesti.kz.

"Я думаю, был один игрок (Стивен Джеррард), которого они бы очень хотели заполучить… но он не приехал. Вы знаете его лучше меня! Это уже произошло", - цитирует Слота известный инсайдер Фабрицио Романо.



Александер-Арнольд является воспитанником и ведущим защитником "Ливерпуля", с которым у него действует контракт до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ он провел за "красных" 17 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен подписать Александера-Арнольда этой зимой из-за травм ведущих своих защитников и готовы выложить за него больше 20 миллионов фунтов стерлингов.