Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов не попал в заявку "Ланса" на матч чемпионата Франции по футболу против "Гавра", передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 12 января, в Гавре на стадионе "Стад Осеан" и начнется в 19:00 по времени Астаны.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Хусанов перейдет в "Манчестер Сити" и подпишет контракт с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

20-летний Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В 2022-м стал игроком белорусского клуба "Энергетик-БГУ", откуда в 2023-м перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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