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Узбекский футболист узнал последствия перехода в "Манчестер Сити"

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Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов не попал в заявку "Ланса" на матч чемпионата Франции по футболу против "Гавра", передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 12 января, в Гавре на стадионе "Стад Осеан" и начнется в 19:00 по времени Астаны.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Хусанов перейдет в "Манчестер Сити" и подпишет контракт с английским клубом до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

20-летний Хусанов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В 2022-м стал игроком белорусского клуба "Энергетик-БГУ", откуда в 2023-м перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Лидер "Манчестер Сити" решил уйти на фоне трансфера узбекского футболиста

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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