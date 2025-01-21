Узбекский телеграм-канал "Новости футбола" прокомментировал информацию о вероятном трансфере нападающего алматинского "Кайрата" и юношеской сборной Казахстана Дастана Сатпаева в английский "Челси", сообщают Vesti.kz.

"Порадуемся за соседей: 16-летний игрок из Казахстана переходит в "Челси"! Дастан Сатпаев успешно прошел просмотр в лондонском клубе. В ближайшее время он должен подписать контракт с "аристократами". Подробности трансфера пока неизвестны. Сатпаев - воспитанник "Кайрата". На его счету всего один матч за основную команду, но он показал отличную результативность в составе молодежки алматинцев. Также Дастан выступает за сборную Казахстана U-17 (10 матчей, 4 гола, 1 ассист) и является там капитаном", - пишет телеграм-канал.

Сообщается, что "Челси" и "Кайрат" максимально конфиденциально ведут переговоры и не будут раскрывать финансовую сторону сделки.

Официально о трансфере 16-летнего футболиста в стан "синих" будет объявлено на этой неделе. Однако Сатпаев останется в "Кайрате" до 18 лет. Он проведет сезон в основной команде алматинского клуба и лишь в 2026 году переберется в лондонский клуб.

В прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка Лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге. Кроме того, Сатпаев является капитаном юношеской сборной Казахстана U17.