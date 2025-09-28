"Манчестер Сити" не оставил шансов "Бёрнли" в очном матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ). За 90 минут мяч побывал в воротах шесть раз, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая половина игры в Манчестере завершилась ничейным счётом 1:1. Сначала французский защитник гостей Максим Эстев срезал мяч в свои ворота (12'), а затем Джейдон Энтони восстановил равенство на табло (38').

Но во втором тайме доминирование горожан было очевидным. На 61-й забил Матеуш Нуньеш, а на 65-й Эстев оформил редкий дубль в свои ворота. В концовке матча дублем отметился и Эрлинг Холанд (90', 90+3').

После этой победы в активе "Манчестер Сити" десять набранных очков и шестое место в турнирной таблице. У "Бёрнли" четыре балла и 17-я позиция.

Что касается Холанда, то норвежец забил уже восемь голов в текущем сезоне АПЛ. Это в два раза больше, чем у кого-либо другого.

