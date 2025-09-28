Англия
Сегодня 08:45

Уникальный дубль принёс "Манчестер Сити" разгромную победу в АПЛ

Футболисты "Манчестер Сити" празднуют гол. Фото: ФК "Манчестер Сити"©

"Манчестер Сити" не оставил шансов "Бёрнли" в очном матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ). За 90 минут мяч побывал в воротах шесть раз, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая половина игры в Манчестере завершилась ничейным счётом 1:1. Сначала французский защитник гостей Максим Эстев срезал мяч в свои ворота (12'), а затем Джейдон Энтони восстановил равенство на табло (38').

Но во втором тайме доминирование горожан было очевидным. На 61-й забил Матеуш Нуньеш, а на 65-й Эстев оформил редкий дубль в свои ворота. В концовке матча дублем отметился и Эрлинг Холанд (90', 90+3').

После этой победы в активе "Манчестер Сити" десять набранных очков и шестое место в турнирной таблице. У "Бёрнли" четыре балла и 17-я позиция.

Что касается Холанда, то норвежец забил уже восемь голов в текущем сезоне АПЛ. Это в два раза больше, чем у кого-либо другого.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
3 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
4 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
5 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
6 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
7 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
16 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
17 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

