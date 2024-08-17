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Англия
Вчера 20:44
 

Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после победы

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Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после победы ©x.com/LFC

Новый тренер "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот вошел в историю клуба в 21 веке, сообщают Vesti.kz.

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Новый тренер "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот вошел в историю клуба в 21 веке, сообщают Vesti.kz.

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"Красные" в матче первого тура АПЛ обыграли на выезде "Ипсвич" (2:0). По данным TNT Sports, Слот стал первым тренером "Ливерпуля" в 21 веке, которому удалось начать свою работу с победы в чемпионате.

Для сравнения, Юрген Клопп в своем первом матче на посту главного тренера завершил встречу вничью – 0:0 с "Тоттенхэмом" в октябре 2015 года.

Этим летом "Ливерпуль" пережил смену на тренерском мостике: Клопп решил взять творческий перерыв минимум на год, а его место занял Слот.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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Ливерпуль Нидерланды АПЛ Футбол

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