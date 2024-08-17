Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после победы

Новый тренер "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот вошел в историю клуба в 21 веке, сообщают Vesti.kz.

"Красные" в матче первого тура АПЛ обыграли на выезде "Ипсвич" (2:0). По данным TNT Sports, Слот стал первым тренером "Ливерпуля" в 21 веке, которому удалось начать свою работу с победы в чемпионате.

Для сравнения, Юрген Клопп в своем первом матче на посту главного тренера завершил встречу вничью – 0:0 с "Тоттенхэмом" в октябре 2015 года.

Этим летом "Ливерпуль" пережил смену на тренерском мостике: Клопп решил взять творческий перерыв минимум на год, а его место занял Слот.