Трансфер за 116 миллионов приблизил уход обладателя "Золотого мяча" в "Реал"

"Манчестер Сити" согласовал трансфер полузащитника "Ноттингем Фореста" Эллиота Андерсона за 116 миллионов фунтов. Покупка призвана заменить Родри, который отказывается продлевать контракт и планирует перейти в "Реал", передают Vesti.kz.

Контракт Родри с "горожанами" истекает в 2027 году. Как сообщает El Nacional, если испанский хавбек, выигравший "Золотой мяч" в 2024 год, не подпишет новое соглашение текущим летом, "Манчестер Сити" будет вынужден продать его, чтобы не потерять бесплатно через год. Появление Андерсона, способного закрыть опорную зону, снижает зависимость клуба от Родри и открывает руководству возможность для переговоров с Мадридом.

Главным инициатором трансфера Родри выступает наставник "Реала" Жозе Моуринью, который видит в испанце ключевого лидера для новой полузащиты "сливочных". На данный момент официального соглашения между клубами нет, однако трансфер Андерсона устранил главное препятствие для начала сделки.

Родри находится в "Манчестер Сити" с 2019 года, когда перешёл из мадридского "Атлетико" за 70 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл за "горожан" 33 матча во всех турнирах и забил два гола.

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