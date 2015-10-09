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"Тоттенхэм" объявил о самом дорогом трансфере в истории

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"Тоттенхэм" объявил о самом дорогом трансфере в истории ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о трансфере итальянского полузащитника Сандро Тонали из "Ньюкасла", передают Vesti.kz.

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Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о трансфере итальянского полузащитника Сандро Тонали из "Ньюкасла", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 117 миллионов евро. Таким образом, Сандро стал самым дорогим трансфером в истории "шпор".

Тонали выбрал 16-й игровой номер в "Тоттенхэме". Контракт 26-летнего игрока со "шпорами" будет рассчитан до 2032 года. Если верить слухам, заработная плата Тонали в новом клубе составит 12 миллионов евро за сезон.

Тонали выступал за "Ньюкасл Юнайтед" с лета 2023 года. В прошлом сезоне итальянец провёл за "сорок" 53 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. В английскую премьер-лигу он перебрался из "Милана" за 60,8 миллиона евро.

По итогам прошлого сезона "Тоттенхэм" занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ и смог сохранить прописку в элитном дивизионе.


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