Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 17:10
 

Теневой фаворит АПЛ отказался от титульной гонки после победы над "Челси"

  Комментарии

Поделиться
Теневой фаворит АПЛ отказался от титульной гонки после победы над "Челси" ©ФК "Астон Вилла"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал успешный отрезок команды после выездной победы над "Челси" в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал успешный отрезок команды после выездной победы над "Челси" в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Бирмингема.

После финального свистка испанский специалист отметил прогресс команды, но при этом подчеркнул, что не считает "Астон Виллу" участником чемпионской гонки.

"Мы играем очень хорошо, идем на победной серии, мы фантастически боремся, мы фантастически боролись в первом тайме, хотя испытывали проблемы. Но во втором тайме, как и на протяжении сезона, мы постепенно становимся лучше, оставаясь скромными. Вижу ли я свою команду в гонке за титул? Нет. Есть 38 матчей, осталось еще 20", — цитирует слова Эмери BBC Sport.

Победа над "Челси" позволила "Астон Вилле" довести свою победную серию до 11 матчей подряд во всех турнирах и укрепить статус одного из главных фаворитов за победу на титул. Команда уверенно удерживает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков, и отстаёт от лидирующего "Арсенала" всего на три балла.

Ранее в прошлом туре подопечные Эмери также одержали важную победу, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.


Уже в 19-м туре чемпионата "Астон Вилле" предстоит принципиальное испытание — очная встреча с "Арсеналом". Матч состоится 30 декабря на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и может серьёзно повлиять на расстановку сил в верхней части таблицы.

Бензема забил победный гол и выкинул узбекский клуб из Лиги чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 18 13 3 2 33-11 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 18 12 3 3 29-19 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 18 8 5 5 30-19 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
7 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
8 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
9 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
11 Эвертон 18 7 4 7 18-20 25
12 Брайтон энд Хов Альбион 18 6 6 6 26-25 24
13 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 18 5 7 6 27-33 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 18 3 4 11 19-36 13
19 Бернли 18 3 3 12 19-34 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 18 0 2 16 10-39 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
(Лондон)
- : -
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Кристал Пэлас
Ничья
Тоттенхэм Хотспур
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!