Теневой фаворит АПЛ отказался от титульной гонки после победы над "Челси"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал успешный отрезок команды после выездной победы над "Челси" в матче 18-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Бирмингема.

После финального свистка испанский специалист отметил прогресс команды, но при этом подчеркнул, что не считает "Астон Виллу" участником чемпионской гонки.

"Мы играем очень хорошо, идем на победной серии, мы фантастически боремся, мы фантастически боролись в первом тайме, хотя испытывали проблемы. Но во втором тайме, как и на протяжении сезона, мы постепенно становимся лучше, оставаясь скромными. Вижу ли я свою команду в гонке за титул? Нет. Есть 38 матчей, осталось еще 20", — цитирует слова Эмери BBC Sport.

Победа над "Челси" позволила "Астон Вилле" довести свою победную серию до 11 матчей подряд во всех турнирах и укрепить статус одного из главных фаворитов за победу на титул. Команда уверенно удерживает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков, и отстаёт от лидирующего "Арсенала" всего на три балла.

Ранее в прошлом туре подопечные Эмери также одержали важную победу, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1.

Уже в 19-м туре чемпионата "Астон Вилле" предстоит принципиальное испытание — очная встреча с "Арсеналом". Матч состоится 30 декабря на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и может серьёзно повлиять на расстановку сил в верхней части таблицы.

Бензема забил победный гол и выкинул узбекский клуб из Лиги чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!