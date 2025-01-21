Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов провел первую тренировку в "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

О трансфере 20-летнего игрока в именитый клуб было официально объявлено накануне.

Контракт с Хусановым, который выбрал себе номер "45" рассчитан до 2029 года. Он стал первым футболистом из своей страны в Английской Премьер-лиге. В АПЛ он может дебютировать уже 25 января. В этот день "горожане" сыграют дома с "Челси".

Видео с его первой тренировки в новом клубе можно посмотреть ниже.

Хусанов - воспитанник узбекского клуба "Бунедкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешел в "Ланс" за 100 тысяч евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 он провел 13 матчей, результативными действиями не отметился.