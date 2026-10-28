Связка Сатпаева со звёздным одноклубником получила высокую оценку

Казахстанский нападающий "Бёрнли" Дастан Сатпаев успешно перенимает опыт у звёздного одноклубника Джейми Варди в Англии, передают Vesti.kz.
Зарубежный футбольный блог SHAYEE в соцсети X опубликовал видео игрового эпизода с участием футболистов, где один из них отметился голом, а другой - результативной передачей.
"Дастан Сатпаев в надёжных руках, обучаясь у Джейми Варди. Взаимопонимание между ними действительно растёт. Ну и удар, ну и ассист!", - отмечает автор публикации.
В комментариях к посту один из болельщиков добавил, что для молодого казахстанца партнёрство со столь опытным мастером - это лучший опыт, о котором он только мог пожелать.
Сегодня, 28 октября, сборная Казахстана назвала состав на матчи Лиги наций в ноябре. Сатпаева в заявке не оказалось, о причинах можно узнать здесь.