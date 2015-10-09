Может стать самым слабым чемпионом АПЛ: легенда МЮ раскритиковал "Арсенал"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз резко раскритиковал игру "Арсенала", поставив под сомнение реальный уровень команды в текущем сезоне АПЛ, передают Vesti.kz.

После поражения лондонцев от "МЮ" со счётом 2:3 экс-полузащитник сборной Англии дал жёсткую оценку как стилю игры, так и кадровому потенциалу "канониров".

По мнению Скоулза, даже если "Арсенал" сумеет выиграть чемпионат, это не станет убедительным доказательством силы команды.

"Если "Арсенал" возьмёт титул в этом сезоне, это может быть самый слабый чемпион в истории АПЛ. Посмотрите на кандидатов в символическую сборную года - у них просто нет ни одного нападающего, который бы туда тянул", - цитируют Daily Mail.

Скоулз сравнил текущую команду Микеля Артеты с предыдущими чемпионами и отметил, что у "Ливерпуля" всегда были яркие и результативные форварды - в отличие от нынешнего "Арсенала".

Единственным исключением он назвал Букайо Сака, но и тут сделал оговорку:

"Возможно, Сака - единственный, кто стабильно держит высокий уровень. Но даже он сейчас далёк от своей лучшей формы: голов немного, ассистов тоже".

Отметим, что в АПЛ "Арсенал" переживает затяжную серию без побед - уже три тура подряд. В этот отрезок вошло и поражение от "Манчестер Юнайтед", а также две нулевые ничьи: в 21-м туре с "Ливерпулем" (0:0) и матч против "Ноттингем Форест", завершившийся тем же счётом.

В Лиге чемпионов команда Микеля Артеты формально задачу выполнила, но без запаса прочности: лондонцы скромно одолели "Кайрат" - 3:2.

