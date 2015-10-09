Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 15:33
 

Может стать самым слабым чемпионом АПЛ: легенда МЮ раскритиковал "Арсенал"

  Комментарии

Может стать самым слабым чемпионом АПЛ: легенда МЮ раскритиковал "Арсенал" ©x.com/arsenal

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз резко раскритиковал игру "Арсенала", поставив под сомнение реальный уровень команды в текущем сезоне АПЛ, передают Vesti.kz

После поражения лондонцев от "МЮ" со счётом 2:3 экс-полузащитник сборной Англии дал жёсткую оценку как стилю игры, так и кадровому потенциалу "канониров".

По мнению Скоулза, даже если "Арсенал" сумеет выиграть чемпионат, это не станет убедительным доказательством силы команды. 

"Если "Арсенал" возьмёт титул в этом сезоне, это может быть самый слабый чемпион в истории АПЛ.

Посмотрите на кандидатов в символическую сборную года - у них просто нет ни одного нападающего, который бы туда тянул", - цитируют Daily Mail

Скоулз сравнил текущую команду Микеля Артеты с предыдущими чемпионами и отметил, что у "Ливерпуля" всегда были яркие и результативные форварды - в отличие от нынешнего "Арсенала".

Единственным исключением он назвал Букайо Сака, но и тут сделал оговорку:

"Возможно, Сака - единственный, кто стабильно держит высокий уровень. Но даже он сейчас далёк от своей лучшей формы: голов немного, ассистов тоже".

Артета остался разочарован победой "Арсенала" над "Кайратом" в Лиге чемпионов

Отметим, что в АПЛ "Арсенал" переживает затяжную серию без побед - уже три тура подряд. В этот отрезок вошло и поражение от "Манчестер Юнайтед", а также две нулевые ничьи: в 21-м туре с "Ливерпулем" (0:0) и матч против "Ноттингем Форест", завершившийся тем же счётом.

В Лиге чемпионов команда Микеля Артеты формально задачу выполнила, но без запаса прочности: лондонцы скромно одолели "Кайрат" - 3:2. 

Назван лучший игрок "Кайрата" в матче с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду рассматривает возможность приобретения "Манчестер Юнайтед" и уже стали известны детали. 

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду рассматривает возможность приобретения "Манчестер Юнайтед" и уже стали известны детали.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Эвертон 23 9 6 8 25-26 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 23 6 8 9 31-38 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 19:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Фулхэм
Проголосовало 1 человек

