Англия
Сегодня 11:39
 

Роналду может купить "Манчестер Юнайтед": подробности

Роналду может купить "Манчестер Юнайтед": подробности ©x.com/alnassrfc_en

Криштиану Роналду всерьёз рассматривает вариант приобретения контрольного пакета акций одного из профессиональных клубов после завершения игровой карьеры, передают Vesti.kz

Как пишет Sickfutbols, Роналду может вложиться именно в тот клуб, за который планирует провести свой заключительный сезон на профессиональном уровне. Таким образом он намерен усилить коммерческую привлекательность бренда команды перед окончательным уходом с поля.

В медиа уже называют несколько возможных направлений для такого шага - и все они напрямую связаны с ключевыми этапами карьеры Криштиану.

Среди потенциальных вариантов фигурируют лиссабонский "Спортинг", где начинался его путь, "Манчестер Юнайтед", сыгравший важную роль в формировании его статуса мировой звезды, саудовский "Аль-Наср", а также испанские клубы "Валенсия" и "Хетафе". 

Где начинал, где побеждал и куда может инвестировать

Отметим, что Роналду начал профессиональную карьеру в основной команде лиссабонского "Спортинга" в сезоне-2002/03. Его первым командным трофеем стала победа в Суперкубке Португалии 2002 года.

За взрослый состав столичного клуба форвард провёл 31 матч, отметился 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами, после чего сделал решающий шаг в карьере, перейдя в "Манчестер Юнайтед".

В "Юнайтед" португалец выступал в двух периодах - с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. За это время он трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, становился победителем Лиги чемпионов в 2008 году, а также завоёвывал Кубок Англии и два Кубка английской лиги.

Также, в его коллекции - пять побед в Лиге чемпионов, трофеи клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, а также национальные чемпионства в Англии, Испании и Италии, добытые в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса".


Сейчас португалец защищает цвета саудовского клуба "Аль-Наср", где выступает в роли основного нападающего и носит капитанскую повязку. К команде Роналду присоединился в начале 2023 года.

Суперзвёздные траты: Роналду оформил рекордную сделку на родине

Ранее был раскрыт клуб, в котором в юности мечтал играть Криштиану Роналду. 

