Lifestyle
Сегодня 07:31
 

Суперзвёздные траты: Роналду оформил рекордную сделку на родине

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду продолжает масштабно инвестировать в элитную недвижимость, сообщают Vesti.kz.

Ранее форвард обзавёлся уединённым островом у берегов Саудовской Аравии, а теперь оформил покупку самого дорогого частного дома в истории Португалии.

Как сообщает Goal.com речь идёт о роскошной вилле площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, оборудованной двумя бассейнами и отделанной с использованием золотых элементов. Особняк расположен в прибрежном Кашкайше недалеко от Лиссабона — одном из самых престижных и дорогих районов страны.

По оценкам экспертов, состояние Роналду уже превышает 500 миллионов евро, а всего один рекламный пост в его социальных сетях способен принести футболисту сотни тысяч евро.

Криштиану Роналду купил две виллы на частном острове за 4 миллиарда


