Криштиану Роналду купил две виллы на частном острове за 4 миллиарда

Португальская суперзвезда футбола Криштиану Роналду вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес приобрели настоящий райский уголок на частном острове, передают Vesti.kz.

Как сообщает A Bola, пара приобрела сразу две элитные резиденции в престижном комплексе Red Sea Residences, расположенном прямо на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

Речь идет о двух отдельных домах: один – просторная вилла с тремя спальнями, рассчитанная на семейный отдых, второй – более компактная резиденция с двумя спальнями. Общая стоимость покупки составила около 8 миллионов евро (4,8 миллиарда тенге).

Локация – максимально приватная. Добраться до острова можно только по воде на арендованной яхте или на гидросамолете, что гарантирует полную изоляцию от посторонних глаз.

По данным источника, Роналду уже не первый год отдыхает в этом месте – именно здесь он проводит отпуск с 2023 года, после перехода в саудовскую лигу.

Роналду продолжает доминировать в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду присоединился к саудовскому "Аль-Насру" в конце 2022 года, а официально стал игроком клуба в январе 2023-го.

За время выступлений в Саудовской Аравии Роналду забил более 100 голов за "Аль-Наср", став первым футболистом в истории, преодолевшим эту отметку сразу в четырёх разных клубах – ранее он достигал её в "Манчестер Юнайтед", "Реале" и "Ювентусе".

Первым трофеем Роналду в составе саудовского клуба стал Кубок арабских чемпионов-2023. В том розыгрыше турнира он стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей, включая дубль в финальном матче.

В сезоне-2024/25 нападающий завоевал титул лучшего снайпера чемпионата Саудовской Аравии, отличившись 25 раз.

В текущем розыгрыше лиги 40-летний форвард уже провёл девять матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Также он принял участие в Суперкубке страны, где в двух встречах записал на свой счёт один гол и один ассист.

На международном уровне Криштиану продолжает приносить пользу сборной Португалии: в пяти матчах европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года он забил пять мячей.

ФИФА приняла новое решение по клубу Роналду

