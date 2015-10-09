Стал известен клуб, о котором мечтал молодой Роналду: это не "Реал" и не МЮ

Бывший нападающий "Милана", "Спортинга" и сборной Беларуси Виталий Кутузов в интервью "Чемпионату" рассказал о времени, проведённом вместе с португальской суперзвездой Криштиану Роналду в составе "Спортинга", сообщают Vesti.kz.

– Мы с Роналду жили в одной комнате, могли обсуждать футбол, предстоящих соперников. Я плохо говорил по-португальски, а его только подняли в основу – на этом и сошлись. К моменту, когда Роналду подняли в основной состав, я уже успел освоиться в "Спортинге", и его отправили жить со мной. Я непонятный чел, и он (улыбается). На выездах провели много времени вместе. Ну и могли сесть, что-то обсудить.

Криштиану задавал вопросы про "Милан". Тогда уже появился Milan Lab – он и про это спрашивал: новые технологии, работа с телом. Ему все это уже тогда было интересно, а я делился. Криштиану действительно был очень интересен "Милан". Он мечтал о жизненных вызовах, хотел понять, как там. Помню, мы поехали играть на его родину, остров Мадейра, когда Бышовец тренировал "Маритиму". Роналду там встречала толпа народа.

Он – человек, который всегда мечтал стать лучшим. Роналду волновал и внешний облик – постоянно какие-то эпиляции, зеркала, прически, гели. У него было маниакальное отношение ко всему этому. Постоянная борьба с самим собой, желание стать лучше, красивее – у него ведь тогда что-то с лицом было не то.

Мне было все равно, но для Криштиану – катастрофа. Он хотел меняться. Мальчишкой купил первую машину, это был Mercedes C-класса, такой обрезанный с двумя дверьми. Роналду был неимоверно счастлив этой покупке, но ему не было 18, прав – тоже. Возили братья.

– Сейчас Роналду узнал бы вас?

– Наверное, должен, если у него нет деменции. И если я не так сильно изменился, мы же все стареем. Зависит от контекста, но Криштиану точно сильно бы напрягся сразу же, – сказал Кутузов.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.

За португальский клуб он выступал в 2002 и 2003 году.

Помимо "Спортинга" в его карьере были английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Сейчас он выступает за саудовский "Аль-Наср".

