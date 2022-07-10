Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перейдет в "Челси" за 45 миллионов фунтов - около 54 миллионов долларов. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Еще десять миллионов фунтов (около 12 миллионов долларов) для футболиста предусмотрены бонусами.

По информации Романо, соглашение будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления на еще один год.

Напомним, в прошедшем сезоне Стерлинг в 47 матчах во всех турнирах за "Манчестер Сити" забил 17 мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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