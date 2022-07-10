Стало известно, за какую сумму Стерлинг перейдет из "Манчестер Сити" в "Челси"

©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:01

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг перейдет в "Челси" за 45 миллионов фунтов - около 54 миллионов долларов. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

Еще десять миллионов фунтов (около 12 миллионов долларов) для футболиста предусмотрены бонусами.

По информации Романо, соглашение будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления на еще один год.

Напомним, в прошедшем сезоне Стерлинг в 47 матчах во всех турнирах за "Манчестер Сити" забил 17 мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл Юнайтед 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
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