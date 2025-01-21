Журналист телеканала ВВС Низар Кинселла подтвердил трансфер нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

"Молодой казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, которому 16 лет, присоединится к академии "Челси", - написал Кинселла в соцсети Х.

По информации источника, "Челси" уже договорился о сделке по переходу Сатпаева, который успешно завершил просмотр в тренировочном центре Кобхэма. Ожидается, что нападающий присоединится к академии "Челси" из "Кайрата".

Напомним, казахстанец ездил на просмотр в "Челси" в ноябре 2024 года.

В прошлом сезоне форвард сборной Казахстана U-19 сыграл за юношескую команду "Кайрата" в QJ League 12 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.

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