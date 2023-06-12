Стала известна сумма призовых "Манчестер Сити" за требл

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 08:37
©twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" сделал требл, выиграв английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 294 миллиона фунтов призовых по итогам сезона-2022/2023, сообщают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, "горожане" получили 180 миллионов фунтов за победу в АПЛ. Около 110 миллионов фунтов - за победу в Лиге чемпионов и еще 4 миллиона фунтов - за победу в Кубке Англии.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов. В финале был обыгран "Интер" со счетом 1:0.

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Метки:
Манчестер Сити Лига чемпионов

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