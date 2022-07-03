Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах не был уверен в своем будущем в составе "красных". Как сообщает Sky Sports, египтянин всерьез рассматривал вариант возвращения в стан "Челси".

Ранее 30-летний футболист подписал новое соглашение с клубом. По новому контракту Мохамед стал самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю. За всю историю "Ливерпуля" ни у одного футболиста не было такого оклада.

Но, как стало известно источнику, Салах не был уверен в том, что останется в "Ливерпуле". Боссы клуба долгое время не хотели соглашаться на те цифры, которые требовал египтянин. По этой причине Мохамед рассматривал вариант с возвращением в "Челси".

В составе лондонцев Салах числился с 2014 по 2016 год, но в столице Великобритании он так и не заиграл.

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