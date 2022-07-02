Модрич призвал отдать "Золотой мяч" Бензема

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич выразил мнение о том, что его одноклубник Карим Бензема должен получить "Золотой мяч" по итогам 2022 года, сообщает "Чемпионат".

"Бензема есть Бензема. Десять в одном, синергия таланта и мощи, творчества и опыта. Один из величайших футболистов, с которыми я когда-либо играл. Конечно, он заслужил "Золотой мяч", потому что провел отличный сезон. Но Карим уже давно стал для меня "золотым мячом". С первых совместных тренировок я понял, что мне нравится с ним взаимодействовать. Когда я узнал его поближе, он стал мне еще дороже. Он свой в любой компании, добродушный, и я рад, что сейчас он смог полностью реализовать свой потенциал.

Он давным-давно заслужил все, что случилось с ним в прошлом сезоне. Когда Кариму бросили вызов, он не сдался. Он верил в себя и ответил критикам талантом, трудом и борьбой. Он заставил критиков замолчать и превратил их в своих болельщиков", - сказал Модрич.

Отметим, что Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, а Модрич - с 2012-го. В прошедшем сезоне мадридский клуб выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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