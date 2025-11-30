Сенсация произошла в лондонском дерби в АПЛ

В матче 13-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" неожиданно оступился в лондонском дерби. На своём поле шпоры принимали соседей из "Фулхэма", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу дачников. Уже в первые шесть минут им удалось шокировать хозяев двумя голами - отличились Кенни Тете (4') и Харри Уилсон (6'). "Тоттенхэм" же хватило только на гол Мохаммеда Кудуса на 59-й минуте.

Благодаря этому результату "Фулхэм" набрал 17 очков и остался на 15-й строчке. Что касается "Тоттенхэма", то команда замыкает топ-10 с 18 баллами в активе.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, в АПЛ состоится центральный матч тура - ещё одно лондонское дерби:

"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ