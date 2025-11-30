Англия
Сенсация произошла в лондонском дерби в АПЛ

В матче 13-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" неожиданно оступился в лондонском дерби. На своём поле шпоры принимали соседей из "Фулхэма", передаёт корреспондент Vesti.kz.

Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу дачников. Уже в первые шесть минут им удалось шокировать хозяев двумя голами - отличились Кенни Тете (4') и Харри Уилсон (6'). "Тоттенхэм" же хватило только на гол Мохаммеда Кудуса на 59-й минуте.

Благодаря этому результату "Фулхэм" набрал 17 очков и остался на 15-й строчке. Что касается "Тоттенхэма", то команда замыкает топ-10 с 18 баллами в активе.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, в АПЛ состоится центральный матч тура - ещё одно лондонское дерби:

"Челси" - "Арсенал": прямая трансляция центрального матча тура АПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

