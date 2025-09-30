Руководство "Манчестер Сити" определило условие, от которого зависит будущее главного тренера команды испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Лига чемпионов — главный критерий будущего Гвардиолы в "Сити"

По данным Don Balon, "Сити" уже дал понять своему наставнику, что его будущее зависит исключительно от успеха на европейской арене. В клубе признают Гвардиолу легендой, но также считают, что его цикл в Манчестере близок к завершению. Если команда вновь провалится в Лиге чемпионов, специалист будет отправлен в отставку, а клуб начнёт новый проект без него.

Проблемы в составе и давление Премьер-лиги

Ситуацию осложняет потеря Родри, ключевого игрока в центре поля. Без испанца "Сити" теряет стабильность и контроль, что особенно тревожно накануне плей-офф Лиги чемпионов. Дополнительное давление создаёт и необходимость удерживать позиции в английской премьер-лиге (АПЛ), где серьёзную конкуренцию обещает навязать "Ливерпуль".

Последний шанс для Хосепа Гвардиолы в "Сити"

Для Гвардиолы этот сезон станет решающим. Чтобы спокойно провести последний год в "Сити", он обязан довести команду минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. Любая неудача раньше этой стадии станет сигналом конца его эпохи на "Этихаде".

