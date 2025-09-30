Англия
Сегодня 18:21

Руководство "Манчестер Сити" приняло решение по увольнению Гвардиолы

Хосеп Гвардиола. ©ФК "Манчестер Сити"

Руководство "Манчестер Сити" определило условие, от которого зависит будущее главного тренера команды испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Лига чемпионов — главный критерий будущего Гвардиолы в "Сити"

По данным Don Balon, "Сити" уже дал понять своему наставнику, что его будущее зависит исключительно от успеха на европейской арене. В клубе признают Гвардиолу легендой, но также считают, что его цикл в Манчестере близок к завершению. Если команда вновь провалится в Лиге чемпионов, специалист будет отправлен в отставку, а клуб начнёт новый проект без него.

 Проблемы в составе и давление Премьер-лиги

Ситуацию осложняет потеря Родри, ключевого игрока в центре поля. Без испанца "Сити" теряет стабильность и контроль, что особенно тревожно накануне плей-офф Лиги чемпионов. Дополнительное давление создаёт и необходимость удерживать позиции в английской премьер-лиге (АПЛ), где серьёзную конкуренцию обещает навязать "Ливерпуль".

Последний шанс для Хосепа Гвардиолы в "Сити"

Для Гвардиолы этот сезон станет решающим. Чтобы спокойно провести последний год в "Сити", он обязан довести команду минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. Любая неудача раньше этой стадии станет сигналом конца его эпохи на "Этихаде".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

