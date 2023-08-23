Рекордный трансфер Салаха: клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение "Ливерпулю"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 12:02
©instagram.com/liverpoolfc

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах по-прежнему находится в сфере интересов саудовского "Аль-Иттихада", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, клуб из Саудовский Аравии намерен приобрести Салаха в летнее трансферное окно и попытается переубедить руководство "Ливерпуля" и Юргена Клоппа продать его.

Отмечается, что "Аль-Иттихад" предложит за 31-летнего египтянина более 90 миллионов евро – сделка станет самой дорогой в истории чемпионата Саудовской Аравии, если английский гранд ответит согласием.

Как пишет Tuttomercatoweb, руководство "Аль-Иттихада" готово ради подписания Салаха убрать из команды португальца Жоту, купленного этим летом у шотландского "Селтика" за 30 миллионов евро. Саудовский клуб вынужден пойти на такой шаг, так как больше нет свободного места для легионеров из-за лимита.

Ранее сообщалось, что Салах переехать в Саудовскую Аравию в текущее трансферное окно. Футболист дал зеленый свет руководству саудовского клуба на проведение переговоров о его трансфере с "Ливерпулем".

Бывшие партнеры Салаха по линии атаки в "Ливерпуле" Садио Мане и Роберто Фирмино этим летом переехали в клубы Саудовской Аравии: сенегалец стал игроком "Аль-Насра", а бразилец подписал контракт с "Аль-Ахли".

Cамолет и дом с прислугой. Какие еще бонусы Неймар получит в Саудовской Аравии

Напомним, Салах связан контрактом с "Ливерпулем" до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает египетского нападающего в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел один матч в АПЛ, отметившись голевой передачей. Вместе с "красными" он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Саудовская Аравия Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:02
Англия
Рекордный трансфер Салаха: клуб из Саудовской Аравии подготовил предложение "Ливерпулю"
Вчера , 14:30
Англия
Гвардиолу оштрафовали за парковку. Инспектор попросил о фото, но тренер шикарно ответил ему
20 августа, 07:42
Англия
"Манчестер Сити" выиграл второй матч в АПЛ
19 августа, 18:33
Англия
"Рома" не смогла арендовать у "Челси" Ромелу Лукаку
18 августа, 23:56
Англия
"Манчестер Сити" нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва
17 августа, 13:13
Англия
Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА
17 августа, 12:36
Англия
Холанд отметился уникальным достижением за "Сити" в финалах
16 августа, 17:06
Англия
Футболист "Манчестер Сити" согласился играть с Криштиану Роналду
15 августа, 09:32
Англия
"Челси" совершил рекордный трансфер в истории АПЛ
15 августа, 08:51
Англия
"Манчестер Юнайтед" начал сезон с победы и установил рекорд АПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»