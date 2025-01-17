Рекордный контракт Холанда ошеломил Гвардиолу

Стала известна реакция главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы по поводу нового контракта Эрлинга Холанда с клубом, передают Vesti.kz.
Вот какой диалог состоялся между Гвардиолой и спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном. Их слова приводит The Guardian:
Г: "Можешь повторить?"
Б: "Десять".
Г: "Уверен?"
Б: "Да".
Г: "Это хорошие новости. Это многое значит".
Также Гвардиола добавил:
"Это исключительная новость для клуба. Если один игрок решает подписать такой контракт, то это потому, что он хочет показать, как он хочет быть здесь... Это доверие клуба к Эрлингу. Клуб прекрасно знает, насколько он профессионален и насколько он стремится продемонстрировать свой талант.
После того как Эрлинг подписал контракт, мы поздравили друг друга. Он делает меня лучшим тренером. Он помогает мне".
Напомним, что Холанд пролонгировал соглашение почти на десять лет, то есть за "горожан" он будет выступать до 2034 года. Норвежский форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории английской премьер-лиги, а его контракт станет самым длительным в истории внутреннего чемпионата. С размером его зарплаты можно ознакомиться здесь.