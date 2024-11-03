Сегодня, 3 ноября, пройдет матч с громкой вывеской в 10-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Челси", передают Vesti.kz.

Матч на "Олд Траффорд" начнется в 21:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире зрители из Казахстана смогут насладиться просмотром игры на телеканале Setanta Sports 1.

Отметим, что это будет вторая игра манкунианцев после увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера.

В актуальной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в таблице, имея 11 набранных баллов. Что касается "Челси", то лондонцы идут шестыми, набрав 17 очков.