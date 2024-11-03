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Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси" на казахстанском ТВ

©ФК "Челси"

Сегодня, 3 ноября, пройдет матч с громкой вывеской в 10-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Челси", передают Vesti.kz.

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Матч на "Олд Траффорд" начнется в 21:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире зрители из Казахстана смогут насладиться просмотром игры на телеканале Setanta Sports 1.

Отметим, что это будет вторая игра манкунианцев после увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера.

В актуальной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в таблице, имея 11 набранных баллов. Что касается "Челси", то лондонцы идут шестыми, набрав 17 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2 Манчестер Сити 10 7 2 1 21-11 23
3 Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
5 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
6 Челси 9 5 2 2 19-11 17
7 Брайтон энд Хов Альбион 10 4 4 2 17-14 16
8 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
9 Ньюкасл Юнайтед 10 4 3 3 10-10 15
10 Тоттенхэм Хотспур 9 4 1 4 18-10 13
11 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13 Манчестер Юнайтед 9 3 2 4 8-11 11
14 Вест Хэм Юнайтед 10 3 2 5 13-19 11
15 Лестер Сити 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17 Кристал Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 10 0 3 7 14-27 3

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