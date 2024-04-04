Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской с "Арсеналом" и "Ливерпулем" в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому, участие в этом турнире важно по многим причинам. Победа над "Виллой" – огромный шаг к Лиге чемпионов", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, "Сити" разгромили "Астон Виллу" (4:1) в 31-м туре АПЛ. "Горожане" с 67 очками занимают третье место в АПЛ. Столько же очков у "Ливерпуля" при игре в запасе. Лидирует в чемпионате "Арсенал" (68 очков).

Под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл пять чемпионств, два Кубка и два Суперкубка Англии, а также четыре Кубка английской лиги. На международном уровне клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.