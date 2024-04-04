Признал поражение? Гвардиола высказался о чемпионской гонке с "Арсеналом" и "Ливерпулем"

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Сегодня 12:12
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской с "Арсеналом" и "Ливерпулем" в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому, участие в этом турнире важно по многим причинам. Победа над "Виллой" – огромный шаг к Лиге чемпионов", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, "Сити" разгромили "Астон Виллу" (4:1) в 31-м туре АПЛ. "Горожане" с 67 очками занимают третье место в АПЛ. Столько же очков у "Ливерпуля" при игре в запасе. Лидирует в чемпионате "Арсенал" (68 очков).

Под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл пять чемпионств, два Кубка и два Суперкубка Англии, а также четыре Кубка английской лиги. На международном уровне клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
2 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67-29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Ливерпуль Арсенал Футбол

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