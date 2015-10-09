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Англия
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Обладатель "Золотого мяча" принял решение по "Манчестер Сити"

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Обладатель "Золотого мяча" принял решение по "Манчестер Сити" Родри. Фото: ФК "Манчестер Сити"©

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес допускает вариант ухода из английского клуба. Об этом сообщает журналист Мигель Серрано.

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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес допускает вариант ухода из английского клуба. Об этом сообщает журналист Мигель Серрано.

По данным источника, испанский хавбек ранее был заинтересован в переходе в мадридский "Реал", который внимательно следил за его ситуацией. Однако сейчас в планах "сливочных" нет трансфера обладателя "Золотого мяча".

Тем не менее возможность смены клуба по-прежнему остается актуальной. Отмечается, что трансферная ситуация может измениться в любой момент, поэтому потенциальный уход Родри из "Манчестер Сити" полностью не исключается.

В сезоне-2025/2026 30-летний полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро.

Напомним, Родри играет за "Манчестер Сити" с июля 2019 года. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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