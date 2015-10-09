Обладатель "Золотого мяча" принял решение по "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес допускает вариант ухода из английского клуба. Об этом сообщает журналист Мигель Серрано.

По данным источника, испанский хавбек ранее был заинтересован в переходе в мадридский "Реал", который внимательно следил за его ситуацией. Однако сейчас в планах "сливочных" нет трансфера обладателя "Золотого мяча".

Тем не менее возможность смены клуба по-прежнему остается актуальной. Отмечается, что трансферная ситуация может измениться в любой момент, поэтому потенциальный уход Родри из "Манчестер Сити" полностью не исключается.

В сезоне-2025/2026 30-летний полузащитник провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро.

Напомним, Родри играет за "Манчестер Сити" с июля 2019 года. Его действующий контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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