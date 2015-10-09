Агент Хусанова рассказал всю правду о "Манчестер Сити"

Агент защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал, что его особенно удивило внутри английского клуба, передают Vesti.kz.

По словам агента, в "Сити" его впечатлил не только уровень организации, но и отношение футболистов к людям вокруг.

"Меня удивил весь коллектив "Манчестер Сити". Они очень простые ребята, совершенно не зазвездившиеся. Я как-то был на тренировке одного из российских клубов, и некоторые футболисты вели себя так, будто они три раза чемпионат мира выиграли. В Узбекистане такое тоже легко найти. А в "Ман Сити" – ни у кого никогда нет проблем поздороваться, пообщаться, обнять маленького сына Кодыра. Как любой их игрок общается с обслуживающим персоналом – это показатель,", – цитируют Хасбиуллина "Спорт-Экспресс".

Агент отметил, что именно такая простота и уважительное отношение внутри клуба стали для него одним из главных показателей атмосферы в "Манчестер Сити".

Абдукодир Хусанов выступает за "горожан" с 2025 года, перейдя в английский клуб из "Ланса" за 40 миллионов евро. За это время футболист сборной Узбекистана провел всего 47 матчей за "Сити" во всех турнирах, в которых забил один гол. Рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.

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