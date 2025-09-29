Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие лидера команды испанского полузащитника Родри Эрнандеса в 6-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бёрнли" (5:1), передают Vesti.kz.

У лидера "Сити" подозрение на рецидив серьёзной травмы

По словам каталонского специалиста, 29-летний игрок почувствовал боль в колене и сам сообщил об этом наставнику. Гвардиола решил не рисковать и оставил игрока вне заявки. Рулевой "горожан" добавил, что речь идёт о том же колене, с которым у Родри были проблемы в прошлом сезоне.

— На тренировке Родри сказал: "Я не могу играть. У меня сильно болит колено, я не могу выйти на поле". Я ответил: "Не можешь играть? Тогда не будешь играть. Выйдет кто-то другой". Это то же самое колено, которое он уже травмировал ранее, — цитирует слова Гвардиолы Dailysports.

Напомним, что прошлая кампания сложилась для Родри неудачно - он получил травму летом 2024 года во время выступления за сборную Испании на чемпионате Европы. Однако это не помешало ему завоевать звание лучшего игрока мира и получить "Золотой мяч".

После этого практически весь розыгрыш испанец провёл в лазарете. Несмотря на восстановление, повреждение, судя по всему, по-прежнему беспокоит хавбека.

В стартовавшем сезоне Эрнандес успел отыграть четыре матча в АПЛ и провести одну встречу в Лиге чемпионов. На данный момент футболист оценивается в 90 миллионов евро.

