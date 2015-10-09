Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино определился с приоритетной трансферной целью, сообщают Vesti.kz.

Аргентинский специалист хочет заполучить полузащитника "Комо" Нико Паса, которого рассматривает как одного из ключевых игроков будущей перестройки команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Почеттино уже обозначил руководству манкунианцев желание как можно скорее подписать 22-летнего соотечественника. В "Манчестер Юнайтед" считают, что располагают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы побороться за футболиста.

Однако на пути к трансферу стоит серьёзное препятствие в лице "Реала". Мадридский клуб сохранил право обратного выкупа Паса за 80 миллионов евро летом 2027 года, что даёт ему преимущество в борьбе за игрока.

Кроме того, определённые сомнения вызывает и спортивная перспектива в "Юнайтед". Сам аргентинец хочет выступать в Лиге чемпионов и иметь гарантированное место в стартовом составе. Пока манкунианцы борются за выживание в английской Премьер-лиге, выполнить оба условия будет непросто.

В сезоне-2026/27 Пас провёл 14 матчей за "Комо", забил шесть голов и записал на свой счёт восемь результативных передач. Его соглашение с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 80 миллионов евро.

Напомним, ранее мать Лионеля Месси - Селия Куччиттини назвала Паса преемником своего сына в сборной Аргентины по футболу.

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