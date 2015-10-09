Мать Лионеля Месси - Селия Куччиттини назвала полузащитника итальянского "Комо" Нико Паса преемником своего сына в сборной Аргентины по футболу, передают Vesti.kz со ссылкой на Infobae.

Об эмоциональной встрече после прощального матча Месси за сборную рассказал аргентинский дизайнер Фабиан Пас — дядя футболиста. По его словам, всё происходило на стадионе Монументаль во время матча Аргентины против Бенина, ставшего последним для Месси в составе национальной сборной.

По словам Фабиана, после игры Нико вышел из раздевалки и подошел поздороваться с матерью Месси. Женщина плакала, взяла молодого футболиста за руку и сказала ему особенные слова.

"Ты преемник моего сына", — процитировал её Фабиан.

Нико был потрясен услышанным. Когда футболист вышел к автомобилю, где его ждал дядя, он не скрывал эмоций.

"Не могу поверить в то, что только что со мной произошло", — сказал Пас.

22-летний Пас – воспитанник "Реала". За сборную Аргентины он дебютировал в октябре 2024 года. С тех пор хавбек забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

39-летний Месси дебютировал в составе национальной сборной Аргентины 17 августа 2005 года в матче против Венгрии. За более чем 21 год он провел 208 матчей и забил 126 голов, став лучшим бомбардиром в истории команды. Последним для него стал поединок против Бенина 6 октября 2026 года, в котором Аргентина победила со счетом 3:0. Месси отметился голом с пенальти и отдал две результативные передачи.

После завершения международной карьеры Месси сборная Аргентины провела два матча: сначала уступила Уругваю (1:2), а в следующей игре разгромила Коста-Рику со счетом 7:0.

Ранее сообщалось, что Месси хочет запретить Аргентинской федерации футбола использовать его имя, фото и видео в коммерческих целях, опасаясь за свою репутацию и спонсорские контракты.

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