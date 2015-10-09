Английский "Манчестер Юнайтед" сделал первый шаг к продлению сотрудничества с полузащитником Бруну Фернандешем, предложив 32-летнему португальцу новое трудовое соглашение, передают Vesti.kz.

Манкунианцы хотят сохранить Фернандеша до 2029 года

По информации инсайдера Николы Скиры, руководство английского клуба готово продлить контракт с капитаном команды до лета 2029 года. Однако на данный момент сторонам ещё не удалось достичь договорённости по условиям нового соглашения.

Действующий контракт Фернандеша с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2027 года. Португалец защищает цвета манкунианцев с 2020 года, после перехода из лиссабонского "Спортинга".

Бруну Фернандеш Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика португальца в текущем сезоне

В нынешнем розыгрыше английской премьер-лиги (АПЛ) 32-летний полузащитник провёл девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость лидера сборной Португалии составляет 35 миллионов евро.

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