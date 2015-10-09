Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о будущем левого защитника Алехандро Бальде на фоне слухов о возможном уходе испанца из каталонского клуба, передают Vesti.kz.

Деку исключил продажу Бальде

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик больше не рассчитывает на испанского защитника и не видит его в своих дальнейших планах. Однако руководство клуба не намерено расставаться с воспитанником академии.

"Рассматривает ли "Барселона" продажу Бальде? Нет", — цитирует слова Деку Barça Universal.

Защитник потерял место в составе

Бальде является воспитанником "Барселоны" и после ухода Жорди Альбы сумел закрепиться в основном составе команды, став одним из любимцев болельщиков. Однако в последние годы его прогрессу мешали регулярные травмы, а затем защитник столкнулся с сокращением игровой практики при Флике.

Алехандро Бальде Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

В нынешнем сезоне 23-летний испанец принял участие всего в пяти матчах во всех турнирах, проведя на поле суммарно всего 124 минуты.

Действующий контракт Бальде с каталонцами рассчитан до 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.

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