"Барселона" определилась с возможной стоимостью трансфера защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека, сообщают Vesti.kz.

За переход 26-летнего немецкого футболиста каталонцам, вероятно, придётся выложить около 60 миллионов евро. Об этом сообщает зарубежные СМИ.

По информации источника, именно такая сумма предусмотрена в новом контракте защитника в качестве отступных. Если "Барселона" решит оформить трансфер, ей потребуется выплатить указанную сумму.

Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик высоко оценивает универсальность Шлоттербека, который способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге защиты. Примечательно, что именно при Флике немец впервые получил вызов в национальную сборную.

В нынешнем сезоне Шлоттербек провёл десять матчей во всех турнирах за дортмундскую "Боруссию" и забил один гол.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!