Необычный ритуал Романа Абрамовича, или как в "Челси" узнавали об отставке главного тренера

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 16:21
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Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал о подходе бывшего владельца английского клуба Романа Абрамовича, не стеснявшегося часто увольнять неэффективных главных тренеров, сообщает Sports.ru.

В беседе с Dubaieye1038 FM Микел сказал: "У нас всегда были встречи с Романом, когда дела у команды не ладились. Он приходил, а потом болтал с нами.

Он садится, и все садятся. У него есть переводчик, тот сначала переводил, а потом Абрамович начинал кричать и кричать по-русски. А потом парень переводил все это на английский.

Он говорит: "Ребята, теперь возвращайтесь, играйте в футбол и начинайте побеждать". Мы знали, если ничего не изменится, то в следующий раз, когда он придет, он прилетит на своем вертолете, и все. Это означало, что он приехал увольнять главного тренера!

"Два страйка, и ты вылетаешь. Как только он прилетает на своем вертолете, тренера уже нет", - сказал Микел.

Абрамович нанял и уволил 15 главных тренеров "Челси" за 20 лет своего пребывания на посту владельца клуба. Его последним менеджером был Томас Тухель, который был уволен новыми владельцами и заменен Грэмом Поттером.

Добавим, что при Абрамовиче лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии и трижды завоевывал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В прошлом году из-за событий на Украине он был вынужден продать клуб группе американского миллиардера Тодда Боэли.

Ранее проходила информация, что Абрамович подумывает купить футбольный клуб в Бразилии.

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Метки:
АПЛ Челси

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