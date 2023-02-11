Роман Абрамович нашел новый клуб

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович может приобрести одну из бразильских команд. Об этом сообщает портал Fanaticos.

Речь идет о футбольной команде "Лондрина", выступающей во втором дивизионе. Также отмечается, что российский олигарх присматривается к "Атлетико Минейро" или "Сан-Паулу".

Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 года по 2022-й. При нем лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии и трижды завоевывал Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В прошлом году из-за событий на Украине он был вынужден продать клуб группе американского миллиардера Тодда Боэли.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы