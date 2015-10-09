Назван лучший футболист в истории АПЛ. Это не Роналду

Авторитетное издание FourFourTwo представило обновленный рейтинг 100 лучших футболистов в истории английской Премьер-лиги. В список попали культовые игроки, оставившие яркий след в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz.
Кто в топ-10?
Лидером рейтинга стал легендарный нападающий "Арсенала" Тьерри Анри, который неоднократно признавался одним из лучших игроков в истории АПЛ.
Вторую строчку занял Криштиану Роналду, оставивший след в "Манчестер Юнайтед" и дважды становившийся чемпионом Англии.
Тройку замкнул Уэйн Руни, который долгое время был лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед".
В первую десятку также вошли великие голеадоры Алан Ширер, Мохамед Салах, Эрик Кантона и Харри Кейн, а также ключевые полузащитники Кевин де Брюйне, Рой Кин и Фрэнк Лэмпард.
Как выглядит топ-25:
1. Тьерри Анри;
2. Криштиану Роналду;
3. Уэйн Руни;
4. Алан Ширер;
5. Мохамед Салах;
6. Кевин де Брюйне;
7. Эрик Кантона;
8. Харри Кейн;
9. Рой Кин;
10. Фрэнк Лэмпард;
11. Серхио Агуэро;
12. Стивен Джеррард;
13. Вирджил ван Дейк;
14. Патрик Виейра;
15. Пол Скоулз;
16. Райан Гиггз;
17. Петер Шмейхель;
18. Эшли Коул;
19. Петр Чех;
20. Дэвид Бекхэм;
21. Родри;
22. Рио Фердинанд;
23. Деннис Бергкамп;
24. Нголо Канте;
25. Луис Суарес;
Интересные моменты рейтинга:
- "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" доминируют по количеству представителей в топ-25.
- Тьерри Анри снова признан лучшим игроком в истории АПЛ, несмотря на конкуренцию с Роналду и Руни.
- Среди действующих игроков в топ-10 - только Кевин де Брюйне и Мохамед Салах.
- Родри - единственный игрок, который попал в список, играя на позиции опорного полузащитника.
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