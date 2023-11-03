Француз Зинедин Зидан считается главным фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" по версии букмекеров, сообщают Vesti.kz.

По информации Sports.ru, назначение экс-тренера "Реала" вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 5.00. В топ-3 также входят тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман (6.00) и бывший наставник "Челси" Грэм Поттер (7.00).

Топ-5 фаворитов на смену Эрика тен Хага в "МЮ" по версии британских букмекеров:

1. Зинедин Зидан - 5.00;

2. Юлиан Нагельсман (сборная Германии) - 6.00;

3. Грэм Поттер - 7.00;

4. Роберто Де Дзерби ("Брайтон") - 9.00;

5. Майкл Кэррик ("Мидлсбро") - 13.00.

Ранее стало известно о непростых отношениях Эрика тен Хага со многими игроками команды. Также был отмечен недостаток харизмы у нынешнего тренера. "МЮ" потерпел восемь поражений в 15 матчах этого сезона.