Назван главный фаворит на пост главного тренера "МЮ"

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Сегодня 21:35
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Француз Зинедин Зидан считается главным фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" по версии букмекеров, сообщают Vesti.kz.

По информации Sports.ru, назначение экс-тренера "Реала" вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 5.00. В топ-3 также входят тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман (6.00) и бывший наставник "Челси" Грэм Поттер (7.00).

Топ-5 фаворитов на смену Эрика тен Хага в "МЮ" по версии британских букмекеров:

1. Зинедин Зидан - 5.00;

2. Юлиан Нагельсман (сборная Германии) - 6.00;

3. Грэм Поттер - 7.00;

4. Роберто Де Дзерби ("Брайтон") - 9.00;

5. Майкл Кэррик ("Мидлсбро") - 13.00.

Ранее стало известно о непростых отношениях Эрика тен Хага со многими игроками команды. Также был отмечен недостаток харизмы у нынешнего тренера. "МЮ" потерпел восемь поражений в 15 матчах этого сезона.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
2 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3 Манчестер Сити 10 8 0 2 22-7 24
4 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6 Ньюкасл Юнайтед 10 5 2 3 26-11 17
7 Брайтон энд Хов Альбион 10 5 2 3 23-19 17
8 Манчестер Юнайтед 10 5 0 5 11-16 15
9 Вест Хэм Юнайтед 10 4 2 4 16-17 14
10 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 10 3 3 4 13-17 12
13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10-15 10
17 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7-29 1

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Метки:
Манчестер Юнайтед Зидан Зинедин АПЛ

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