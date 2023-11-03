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Новости спорта Футбол Англия
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Будущее Эрика тен Хага в "МЮ": что известно к этому часу

Будущее Эрика тен Хага в "МЮ": что известно к этому часу
©twitter.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" переживает очередной кризис, и возникают серьезные вопросы относительно будущего главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщают Vesti.kz.

53-летний нидерландский специалист возглавил "МЮ" летом 2022 года, но после восьми поражений в 15 матчах этого сезона он находится на грани увольнения.

По информации The Athletic, многие в команде недовольны тренером и его решениями, при этом они пожелали остаться неизвестными, чтобы не испортить свои отношения с клубом.

Источник также отмечает о натянутых отношениях Эрика тен Хага со многими игроками "МЮ". Также упоминается недостаток харизмы у тренера.

"МЮ" идет восьмым в таблице английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 15 очков в 10 матчах. Следующую игру "красные дьяволы" проведут на выезде 4 ноября с "Фулхэмом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
2 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3 Манчестер Сити 10 8 0 2 22-7 24
4 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6 Ньюкасл Юнайтед 10 5 2 3 26-11 17
7 Брайтон энд Хов Альбион 10 5 2 3 23-19 17
8 Манчестер Юнайтед 10 5 0 5 11-16 15
9 Вест Хэм Юнайтед 10 4 2 4 16-17 14
10 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 10 3 3 4 13-17 12
13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10-15 10
17 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7-29 1

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Метки:
АПЛ Манчестер Юнайтед

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