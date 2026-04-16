"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Джуда Беллингема этим летом, передают Vesti.kz.

В клубе учитывают, что в "Реале" после неудачного сезона могут произойти изменения в составе, и пытаются воспользоваться ситуацией. Английский полузащитник давно находится в списке интересов "Юнайтед".

По данным El Nacional, манкунианцы готовы предложить за игрока около 60 миллионов евро, а также включить в сделку одного из своих футболистов. В качестве вариантов рассматриваются Маттейс де Лигт и Кобби Майну.

Основная сложность – позиция "Реала". Мадридский клуб заплатил за Беллингема около 130 миллионов евро и вряд ли согласится на предложение с меньшей суммой.

Кроме того, полузащитник не входит в список игроков, которых клуб планирует продать, несмотря на критику в его адрес по ходу сезона.

Отметим, что Беллингем один из самых успешных молодых игроков своего поколения. В составе "Реала" он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в сезоне-2023/24, а также Суперкубок УЕФА. Ранее с "Боруссией" он становился обладателем Кубка Германии.

В 2023 году англичанин получил награду Golden Boy и был признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге. За сборную Англии он дважды доходил до финала чемпионата Европы – в 2020 и 2024 годах.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе превзошёл достижение Лионеля Месси в Лиге чемпионов и вписал своё имя в историю турнира.




