"Манчестер Юнайтед" установил уникальное достижение после камбэка в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Астон Виллой" (4:4) в десятом туре английской премьер-лиги, забив два мяча в компенсированное время, передают Vesti.kz.

К 90-й минуте встречи манкунианцы уступали со счётом 2:4.

По данным статистического агентства Opta, МЮ стал первой командой в АПЛ за последние шесть лет, сумевшей избежать поражения при дефиците в два гола к началу 90-й минуты. Последний раз аналогичное спасение в чемпионате Англии удавалось "Ньюкаслу" в игре против "Эвертона" в январе 2020 года.

Несмотря на камбэк, МЮ набрал лишь восемь очков в десяти турах и ушел на международную паузу в зоне вылета (18-е место).

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Астон Вилла" примет "Сандерленд", а МЮ сыграет на выезде с "Ливерпулем".

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