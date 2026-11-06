"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Дешаму: тренер дал ответ

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам отказался возглавить английский клуб "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mirror.

Дешам отказал МЮ

По информации источника, английский гранд вышел на Дешама с предложением заменить на посту главного тренера команды Майкла Кэррика. Однако французский специалист ответил отказом, поскольку не заинтересован в этой работе.

После ухода из сборной Франции Дешам намерен отдохнуть, прежде чем определиться с дальнейшим местом работы.

Кто может заменить Кэррика?

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может отправить в отставку Кэррика. В шорт-листе "красных дьяволов" остаются Унаи Эмери и Юлиан Нагельсманн, но под первым номером в списке теперь идет бывший наставник "Ньюкасла" Эдди Хау.

"Манчестер Юнайтед" занимает 17-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав всего семь очков в девяти турах.

Достижения Дешама

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года и покинул пост после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года, а также дошла до финалов чемпионата Европы 2016 года и мирового первенства 2022 года.

На клубном уровне Дешам ранее работал с "Монако", "Ювентусом" и "Марселем", с которым выиграл чемпионство.

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