"Манчестер Юнайтед" связался с именитым тренером на замену Кэррику

Английский "Манчестер Юнайтед" связался с бывшим главным тренером сборной Франции по футболу Дидье Дешамом на предмет возможного назначения, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Foot Mercato.

Кризис в МЮ и поиск тренера

Манкунианцы ищут замену Майклу Кэррику, чьё положение в клубе остаётся нестабильным, несмотря на недавнюю победу над "Ромой" в Лиге чемпионов. Помимо Дешама, руководство МЮ рассматривает кандидатуры Юлиана Нагельсманна и Унаи Эмери, однако последний близок к продлению контракта с "Астон Виллой". Ранее интерес к 58-летнему французскому специалисту также проявлял туринский "Ювентус".

Позиция Дешама

Дешам, покинувший сборную Франции летом после 14 лет работы, сейчас находится в творческом отпуске. На данный момент тренер не проявляет высокой заинтересованности в предложении МЮ из-за затяжного кризиса в клубе, конфликтов руководства с фанатами и неудачной трансферной политики. Француз готов выслушивать предложения, но не спешит с принятием решения и согласен подождать до летнего межсезонья.

МЮ занимает 17-е место в таблице АПЛ, набрав семь очков в девяти матчах. Следующую игру в чемпионате подопечные Кэррика проведут 8 ноября на своём поле с "Астон Виллой".

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