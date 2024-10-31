"Манчестер Юнайтед" разгромил чемпиона АПЛ в первом матче после увольнения тен Хага

"Манчестер Юнайтед" нанес разгромнео поражение "Лестер Сити" в первом матче после увольнения главного тренера Эрика тен Хага, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победилей по дублю оформили Каземиро (15-я и 39-я минуты) и Бруну Фернандеш (36-я и 59-я), еще один мяч забил Алехандро Гарначо (28-я).

У "Лестера", который становился чемпионом АПЛ в сезоне-2015/16, отличились Билал Эль-Ханнус (33-я) и Конор Коуди (45+3).

Таким образом, МЮ пробился в четвертьфинал турнира, а "лисы" завершили выступление в турнире.

Напомним, Тен Хаг был уволен 28 октября, матч с "Лестером" манкунианцы провели под руководством Руда ван Нистелроя, назначенного исполняющим обязанности главного тренера.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является "Ливерпуль", который в финале обыграл лондонский "Челси" со счетом 1:0.

Результаты других матчей 1/8 финала:

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Ливерпуль" - 2:3,

"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" - 1:2,

"Ньюкасл Юнайтед" - "Челси" - 2:0,

"Престон Норт Энд" - "Арсенал" - 0:3.