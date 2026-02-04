Англия
Вчера 13:13

В "Манчестер Юнайтед" приняли решение по возвращению Роналду

Криштиану Роналду. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Юнайтед" не рассматривает вариант возвращения Криштиану Роналду и не планирует переговоры с португальским форвардом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, в английском клубе категорически отвергли сообщения о якобы ведущихся переговорах с Роналду, а также утверждения о готовности футболиста пойти на сокращение заработной платы ради возвращения в "Юнайтед". Подчеркивается, что подобный сценарий не входит в планы руководства "красных дьяволов".

Резонансное интервью португальского футболиста перед уходом из команды в 2022 году кардинально не испортило отношения между сторонами. Несмотря на это, манкунианцы не рассматривают вариант с подписанием 40-летнего форварда.

Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. За этот период нападающий принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 145 голами и 73 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Роналду может уйти из "Аль-Насра". Португалец отказывается играть за саудовский клуб и объявил бойкот.

В нынешнем сезоне Криштиану провёл 22 матча за "Аль-Наср" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

