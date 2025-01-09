"Манчестер Юнайтед" отказался от своего самого перспективного воспитанника

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд больше не интересует "красных дьяволов", передает Vesti.kz.

Его не считают частью проекта при Рубене Амориме, поэтому готовы отпустить игрока в аренду, а затем и расстаться на постоянной основе. Известный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что представитель Рэшфорда уже провел обсуждения с "Миланом", "Ювентусом" и дортмундской "Боруссией".

Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За команду провел 287 матчей, в которых забил 87 голов.

В чемпионате Англии маникунианцы идут на 13 месте с 23 очками в активе.