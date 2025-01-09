"Манчестер Сити" подготовил 30 миллионов за футболиста из Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана и французского "Ланса" Абдукодир Хусанов оказался в шаге от перехода в "Манчестер Сити", передает Vesti.kz.

Как утверждает инсайдер Бен Якобс, манчестерский клуб является фаворитом в борьбе за 20-летнего футболиста, которым, также интересуются мадридский "Реал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Сообщается, что "горожане" готовы заплатить запрашиваемую "Лансом" сумму за Хусанова, которая превышает 30 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Хусанов принял участие в 16 матчах "Ланса" во всех турнирах и отметился голевой передачей.

По данным Transfermarket Хусанов оценивается в 12 миллионов евро. На его счету 18 проведенных матчей за сборную Узбекистана. Воспитанник "Бунедкора" также играл за белорусский "Энергетик-БГУ", откуда летом 2023-го, за 100 тысяч евро, перебрался в "Ланс".