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Полузащитника сборной Казахстана хотели подписать клубы РПЛ. Почему трансфер сорвался?

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Полузащитника сборной Казахстана хотели подписать клубы РПЛ. Почему трансфер сорвался? ©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана и "Кайрата" Адилет Садыбеков в прошлом году мог перейти в один из клубов российской премьер-лиги (РПЛ), но сделка сорвалась в последний момент. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах несостоявшего трансфера.

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Полузащитник сборной Казахстана и "Кайрата" Адилет Садыбеков в прошлом году мог перейти в один из клубов российской премьер-лиги (РПЛ), но сделка сорвалась в последний момент. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах несостоявшего трансфера.

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По стопам Нуралы Алипа

22-летний Садыбеков ярко провел первую часть сезона-2024, проявляя себя лидером "Кайрата" и закрепившись в основной обойме сборной Казахстана. Возраст, прогресс хавбека даже на международном уровне и положительные отклики со стороны таких специалистов, как Магомед Адиев, привлекли внимание клубов РПЛ.

Кроме того, в России стали чуть больше отслеживать воспитанников "Кайрата" после того, как Нуралы Алип окончательно адаптировался в "Зените" и теперь является основным защитником клуба из Санкт-Петербурга.

Садыбеков оказался в шорт-листах нескольких команд из середины таблицы РПЛ, но затем случилась непредвиденное обстоятельство - хавбек "Кайрата" получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.

Надежда на трансфер еще есть

Однако, если полузащитник удачно восстановится и вновь наберет оптимальную форму, интерес к нему возобновится, поскольку игроку и представителям "Кайрата" сообщили, что скауты из РПЛ продолжат следить за казахстанским футболистом.

Добавим, что Садыбеков в прошлом сезоне провел за "Кайрат" 18 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Алматинский клуб стал чемпионом Казахстана-2024 и в этом году выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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Кайрат ФК КПЛ Футбол Премьер-лига России

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