Полузащитника сборной Казахстана хотели подписать клубы РПЛ. Почему трансфер сорвался?

Полузащитник сборной Казахстана и "Кайрата" Адилет Садыбеков в прошлом году мог перейти в один из клубов российской премьер-лиги (РПЛ), но сделка сорвалась в последний момент. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о причинах несостоявшего трансфера.

По стопам Нуралы Алипа

22-летний Садыбеков ярко провел первую часть сезона-2024, проявляя себя лидером "Кайрата" и закрепившись в основной обойме сборной Казахстана. Возраст, прогресс хавбека даже на международном уровне и положительные отклики со стороны таких специалистов, как Магомед Адиев, привлекли внимание клубов РПЛ.

Кроме того, в России стали чуть больше отслеживать воспитанников "Кайрата" после того, как Нуралы Алип окончательно адаптировался в "Зените" и теперь является основным защитником клуба из Санкт-Петербурга.

Садыбеков оказался в шорт-листах нескольких команд из середины таблицы РПЛ, но затем случилась непредвиденное обстоятельство - хавбек "Кайрата" получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.

Надежда на трансфер еще есть

Однако, если полузащитник удачно восстановится и вновь наберет оптимальную форму, интерес к нему возобновится, поскольку игроку и представителям "Кайрата" сообщили, что скауты из РПЛ продолжат следить за казахстанским футболистом.

Добавим, что Садыбеков в прошлом сезоне провел за "Кайрат" 18 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Алматинский клуб стал чемпионом Казахстана-2024 и в этом году выступит в квалификации Лиги чемпионов.