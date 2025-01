Скандальный обладатель "Золотого мяча" нашел новый клуб

Павел Недвед - легендарный чешский полузащитник и обладатель "Золотого мяча" 2003 года - назначен спортивным директором саудовского клуба "Аль-Шабаб". Официальное объявление об этом появилось на странице клуба в социальных сетях. Детали соглашения, включая срок контракта и финансовые условия, не раскрываются, передают Vesti.kz.

Для Недведа новая должность стала важной вехой в карьере после громкой истории с уходом из "Ювентуса".

Напомним, что с 2016 по 2022 год он занимал пост вице-президента туринского гранда и покинул свой пост вместе с советом директоров на фоне скандала о финансовых нарушениях.

Однако позже Федеральный апелляционный суд оправдал Недведа, полностью восстановив его репутацию.

“Pavel Nedved”, the Ballon d’Or legend, writes a new chapter with #AlShabab



